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Президент Турции посетит Азербайджан 20 октября

Политика Материалы 18 октября 2022 14:47 (UTC +04:00)
Президент Турции посетит Азербайджан 20 октября

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 октября прибудет в Азербайджан для участия в церемонии открытия Зангиланского аэропорта.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня в интервью "A Haber" пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что идет большая работа по восстановлению Карабаха.

"Восстановление Карабаха, его экономики, возвращение вынужденных переселенцев на свои земли еще больше укрепят безопасность и стабильность на Южном Кавказе", - отметил помощник Президента Турции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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