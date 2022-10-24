Должна быть уточнена форма представления реестра политпартий - Таир Будагов

БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный с реестром, является велением сегодняшнего дня.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана заместитель председателя - руководитель центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Тахир Будагов во время общественных обсуждений законопроекта "О политических партиях".

Озвучивая предложения партии по данному законопроекту, он сказал, что один из вопросов связан со статьей 30.1.

"Вопрос, связанный с реестром, является велением сегодняшнего дня, он актуален. Во всем мире процессы основаны на электронизации. Форма представления реестра должна быть уточнена. Партия должна распечатать и отправить список из 800 тысяч человек или он должен представляться в ином порядке? Не все партии могут позволить себе сделать это с финансовой точки зрения. Члены партий должны вноситься в реестр и в электронном порядке", - сказал Будагов.

Также, по его словам, партия предложила снять ограничение, связанное с земельными участками.

"В этот вопрос тоже надо внести ясность. Я согласен с тем, что земельный участок коммерческого назначения не должен передаваться в собственность для сельскохозяйственных нужд, однако ограничение на передачу земли в собственность партии для строительства административных зданий не является логичным», - сказал Будагов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)