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Швейцарские компании участвуют в разработке генпланов освобожденных от оккупации городов Азербайджана - посол

Политика Материалы 26 октября 2022 15:06 (UTC +04:00)
Швейцарские компании участвуют в разработке генпланов освобожденных от оккупации городов Азербайджана - посол

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Швейцарские компании участвуют в разработке генпланов городов Азербайджана, которые были разрушены в период армянской оккупации.

Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Trend.

По его словам, отрадно видеть, что в проектах восстановления азербайджанских городов участвуют швейцарские компании, ведь география и ландшафт этих территорий схожи с ландшафтом швейцарских Альп.

Посол также отметил, что в скором времени планируется проведение очередного заседания межправительственной комиссии Азербайджан-Швейцария.

«Ожидается, что оно состоится в декабре в Женеве. Также планируется организовать бизнес-форум. Основной нашей целью является укрепление сотрудничества между малым и средним бизнесом Азербайджана и Швейцарии», - сказал Искендеров.

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