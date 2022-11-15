Принятая французским сенатом резолюция – еще один пример двуличия – Эльшан Мусаев

БАКУ /Trend/ - Антиазербайджанская резолюция, принятая Сенатом Франции, является еще одним примером лицемерия, лжи и двуличия.

Об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев.

"Все человечество должно осудить эту резолюцию и выразить свой протест. Почему? Потому что этим шагом Франция еще раз доказала, что поддерживает террориста-Армению и далека от справедливости", - сказал он.

Мусаев отметил, что все положения резолюции, принятой французским сенатом, безосновательны и абсурдны.

"Резолюция, принятая по инициативе и при авторстве армянских друзей Франции, от начала и до конца полна лжи. Прежде чем обвинять, пусть Франция ответит за свои преступления, и в частности за то, что она сделала в Алжире. Это государство не должно забывать, что на нем кровь более 1,5 миллиона алжирцев. И Франция, совершившая за 132 года столько убийств, актов геноцида, до сих пор не ответила за эти преступления. Но, конечно, ответит в свое время. Обязательно ответит!" - сказал депутат.