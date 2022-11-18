Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ливией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Ливии в Азербайджанской Республике Али Салемом Насером.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, министр Джейхун Байрамов, приняв копии верительных грамот посла, поздравил его с назначением и пожелал успехов в деятельности.

Говоря об исторических, религиозных и культурных связях между Азербайджаном и Ливией, министр подчеркнул высокий уровень политического диалога между двумя странами. Было выражено удовлетворение взаимной поддержкой и сотрудничеством в рамках как двусторонних, так и международных организаций, в частности в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения.

Также Джейхун Байрамов проинформировал собеседника об армянской агрессии и последствиях почти 30-летней оккупации, 44-дневной Отечественной войне, а также восстановительных и строительных работах, проводимых сейчас на освобожденных от оккупации территориях, процессе возвращения бывших беженцев и вынужденных переселенцев в родные места.

Посол поблагодарил главу МИД за прием и передал приветствия министра иностранных дел и международного сотрудничества Ливии. Али Салем Насер отметил, что за время своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Ливией и Азербайджаном как в рамках двусторонних, так и международных организаций.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями о возможностях дальнейшего сотрудничества между двумя странами и отмечен большой потенциал в этом направлении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)