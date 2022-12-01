Военные преступления Франции - несмываемое пятно на ее истории - парламент Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Франция, история которой полна военных преступлений и преступлений против человечности, сейчас необоснованно обвиняет Азербайджан в "совершении военных преступлений против Армении". Преступления, совершенные Францией, оккупировавшей в свое время территорию более 50 государств в разных регионах мира, разграбившей их богатства, на протяжении многих лет порабощавшей их народы, являются черными страницами в истории человечества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в связи с предвзятой резолюцией, принятой Национальной ассамблеей Франции.

«В тот период ВС Франции массово уничтожили сотни тысяч мирных жителей по признаку этнической и религиозной принадлежности и открыто занимались работорговлей. Совершенные преступления геноцида — несмываемое пятно на политической истории Франции», - говорится в заявлении.

То, что в принятой резолюции нет ни слова о почти 30-летней политике оккупации и этнических чисток со стороны Армении против Азербайджана, Ходжалинском геноциде, обстрелах баллистическими ракетами городов Азербайджана в ходе 44-дневной войны, разрушении девяти городов и более 300 сел Азербайджана в период оккупации, политике тотального минирования, минного террора, о том, что около 4 000 азербайджанских граждан считаются пропавшими без вести, а информация о местах массовых захоронений не предоставляется Арменией, ясно свидетельствует о том, что эта резолюция не что иное, как дешевый политический заказ, говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)