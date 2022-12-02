Создаются новые межпарламентские группы Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Создаются еще 12 межпарламентских рабочих групп Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в предложенных изменениях в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", обсуждение которых включено в повестку сегодняшнего заседания.

Согласно проекту, предложено назначить Айдына Гусейнова руководителем группы Азербайджан-Бангладеш, Эльшана Мусаева - Азербайджан-Бурунди, Рашада Махмудова - Азербайджан-Эфиопия, Афет Гасанову - Азербайджан-Гондурас, Сабира Рустамханлы - Азербайджан-Камерун, Кямаледдина Гафарова - Азербайджан-Гватемала, Рафаэля Гусейнова - Азербайджан-Ливан, Рамиля Гасана - Азербайджан-Непал, Эмина Гаджиева - Азербайджан-Нигерия, Первин Керимзаде - Азербайджан-Панама, Джавида Османова - Азербайджан-Судан, Эльмана Насирова - Азербайджан-Зибабве.

Предложение было вынесено ​​на голосование и принято.

(Перевод: Фидан Мустафаева)