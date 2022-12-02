Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ОБСЕ о процессах в регионе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 29-м заседании Совета министров ОБСЕ в городе Лодзь встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены различные аспекты двусторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, текущие проблемы в рамках ОБСЕ, а также последние процессы, происходящие в регионе.

Джейхун Байрамов проинформировал о шагах, предпринимаемых Азербайджаном по нормализации отношений с Арменией, переговорном процессе, текущей ситуации по делимитации границ между двумя странами, разминированию территорий.

Были доведена до внимания информация о препятствиях, чинимых армянской стороной переговорному процессу, отмечены грубое нарушение ею обязательств, а также совершаемые Арменией минные провокации. Была подчеркнута необходимость поддержки ОБСЕ в устранении минной угрозы и проектов по ряду других направлений.

На встрече стороны обсудили также другие региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)