Награждены отличившиеся в ходе совместных учений "Братский кулак" военнослужащие (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе совместных учений "Братский кулак", проходящих с участием военнослужащих Азербайджана и Турции, награждены военнослужащие, успешно выполнившие задания.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится на официальной странице министерства национальной обороны Турции в Twitter.

После вручения наград министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар обратились к участникам учений. Поздравив войска, участвовавшие в учениях, успешно проведенных в сложных с точки зрения погоды и рельефа условиях, министры обороны обеих стран затем приняли участие в совещании по итогам учений.

Отметим, что учения, проводимые с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции, охватили город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Согласно сценарию учений, подразделения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Сил специального назначения, Инженерных войск, Ракетно-артиллерийских войск Азербайджанской Армии совместно с военнослужащими Вооруженных сил Турции выполнили различные учебно-боевые задачи. На учениях с учетом способов ведения современного боя выполнялись различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в военных операциях, организации слаженности, наведению понтонных мостов через реки, а также высадке десанта в глубину условного противника.

Основное внимание в ходе совместных учений уделялось обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

(Перевод: Нубар Кулузаде)