Фотокадры с мирной акции азербайджанцев в зоне временной ответственности миротворцев (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проводимая в Карабахе в зоне временной ответственности российских миротворцев, продолжается уже пятый день.

Как сообщает в пятницу командированный в Шушу корреспондент Trend, основными требованиями участников акции являются прибытие командующего российскими миротворцами Андрея Волкова, создание необходимых условий для проведения мониторинга азербайджанскими специалистами, прекращение армянами экологического террора на азербайджанских землях, создание отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в Лачинском направлении, пресечение незаконного ввоза оружия на территорию Азербайджана.

Представляем вниманию читателей фотокадры с акции протеста, снятые командированным в Шушу фотографом Trend.

(Фото: Заур Мустафаев. Перевод: Фидан Мустафаева)