Васиф Талыбов подал в отставку (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подал в отставку.

Как сообщает в среду Trend, об этом он объявил на состоявшемся сегодня закрытом заседании Верховного Меджлиса.

Отметим, что Васиф Талыбов родился 14 января 1960 года в селе Ашагы Аралык Шарурского района. В 1981 году окончил историко-филологический факультет Нахчыванского государственного педагогического института и в 1998 году юридический факультет Бакинского государственного университета. 16 декабря 1995 года избран председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

(Перевод: Нубар Кулузаде)