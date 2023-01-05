Совет печати Азербайджана выступил с заявлением в связи с проармянской позицией журнала “Charlie Hebdo” (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана выступил с заявлением в связи с проармянской позицией французского журнала “Charlie Hebdo”, сообщает в четверг Trend,

"Разжигание со стороны медиа конфликтов, розни между народами, государствами недопустимо. Это главный критерий чуткого подхода в профессии журналиста, приверженности этическим принципам. Чуткость в таких вопросах также является общественной миссией, имеющей исключительное значение с точки зрения сохранения человеческих ценностей. К сожалению, в современном мире некоторые медиа не принимают во внимание упомянутые принципы, отличаясь своей подстрекательской позицией, превращая журналистику в политический инструмент. Одним из них является французский сатирический журнал “Charlie Hebdo”. В статье, опубликованной в первом номере журнала в 2023 году, явно проявляется стремление усилить напряженность в регионе Южного Кавказа, сформировать негативное международное общественное мнение в отношении Азербайджана и Турции. В то же время подход издания заключается в том, чтобы свести на нет деятельность, проводимую во имя установления мира в регионе. Тот факт, что журнал ”Charlie Hebdo" опирался на позиции проармянских кругов Франции, выражая их стремление сформировать в регионе новую военную среду, очевиден и из выбранного им стиля", - отмечено в заявлении.

В заявлении выражается сожаление в связи с тем, что во Франции, которая позиционирует себя как страну, пропагандирующую высшие ценности, нет необходимой общественной реакции на попытки очевидного злоупотребления свободой слова и самовыражения под видом сатиры, не принимаются в связи с этим правовые меры.

"Совет печати Азербайджана решительно осуждает позицию журнала "Charlie Hebdo" и призывает французские власти, общество, а также прогрессивную общественность Европы в целом не оставаться равнодушными к этому способу деятельности данного журнала, который является неприемлемым как с моральной, так и с юридической точки зрения, а также рассмотреть возможность реализации мер против таких тенденций в порядке, установленном местными законами и нормами международного права", - говорится в заявлении.