Социальные реформы, проводимые в Азербайджане, носят устойчивый характер - Комментарий

БАКУ /Trend/ - Социальные реформы, проводимые в Азербайджане, носят устойчивый характер. 13 января Президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений и указов о повышении сумм социальных льгот, зарплаты, пенсий граждан в рамках новой социальной реформы, которая охватит более 800 000 человек.

Как сказал Trend в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламент) Мушфиг Джафаров, принцип обеспечения благосостояния граждан находится в центре социально-экономической политики, и за последние пять лет утвержден уже четвертый пакет социальных реформ.

"Проводимые под руководством Президента Азербайджана социальные реформы нацелены на защиту благосостояния граждан, повышение уровня их жизни. Подписанное главой государства недавно распоряжение обеспечивает успешное продолжение реформ, направленных на повышение социальных выплат значительной части населения. Учитывая, что все эти шаги предпринимаются в период после войны и пандемии, а также в то время, когда мировая экономика переживает спад, это дает основание говорить о том, что рост социального пакета в Азербайджане постоянно находится в центре внимания государства. Таким образом, с 2019 года по настоящее время приняты четыре пакета социальных реформ. Естественно, что процесс укрепления социальной защиты населения - это устойчивый процесс. Главная цель Азербайджана - стать одной из ведущих стран мира по социально-экономическим показателям", - добавил депутат.

Политический комментатор Эльчин Мирзабейли сказал Trend, что обеспечение социального благосостояния граждан является основой социально-экономической политики азербайджанского государства.

По его словам, утверждение четвертого в стране за последние пять лет пакета социальных реформ, несмотря на глобальный экономический кризис, геополитические катаклизмы, пандемию, проблемы на продовольственном, энергетическом и финансовом рынках, еще раз подтверждает, что превыше всего для азербайджанского государства забота о гражданах. "Если учесть масштабные строительные и восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, процесс подготовки к "Большому возвращению", а также масштабные мероприятия, проводимые в целях повышения безопасности, обороноспособности нашего государства, для реализации чего требуются огромные финансовые ресурсы, то можно убедиться, насколько важным для нашего государства является улучшение социального благосостояния граждан", - сказал политический комментатор.

Мирзабейли отметил, что социальные реформы, проводимые в стране, являются составной частью широкомасштабных реформ, осуществляемых во всех сферах жизни государства под руководством Президента Ильхама Алиева. Многочисленные меры, реализуемые для повышения экономической активности, несомненно, в конечном итоге создают основу для дальнейшего роста доходов государства. А это, в свою очередь, является очень важным фактором для обеспечения продолжения проводимых мероприятий в социальной сфере, дальнейшего улучшения благосостояния граждан.

(Перевод: Фидан Мустафаева)