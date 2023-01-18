Медиаплатформа Turkic.World и Фонд гуманитарной помощи Турции подписали меморандум о партнерстве

БАКУ /Trend/ - Медиаплатформа Turkic.World и Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции подписали меморандум о партнерстве.

Как сообщает в среду Trend, согласно меморандуму, платформв Turkic World становится официальным медиа-партнером Фонда.

В рамках подписанного меморандума на медиаплатформе Turkic World будут публиковаться новости, связанные с Фондом, а также регулярно предоставляться информация о проектах, реализуемых фондом в тюркоязычных странах.

Напомним, что турецкий Фонд прав человека, свобод и гуманитарной помощи был основан в Стамбуле в 1992 году.

Помимо финансовой помощи пострадавшим от войн и стихийных бедствий, фонд реализует различные социальные проекты.

Фонд, действующий в 123 странах мира, за выдающиеся заслуги был награжден премией Великого национального собрания Турции.

Отметим, что медиаплатформа Turkic.World начала свою деятельность в 2021 году в результате сотрудничества АМИ Trend и турецкой "Albayrak Media Group" при поддержке помощника Президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Turkic.World был представлен в прошлом году на медиа-форуме Тюркского Совета в Стамбуле, и стал официальным медиа-партнером 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum (IBF)), организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD).

В то же время Turkic.World является официальным медиа-партнером фестиваля аэрокосмической техники и технологий "Teknofest 2022" и Стамбульского коммерческого университета.

(Перевод: Нубар Кулузаде)