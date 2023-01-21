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Увеличен размер уставного фонда Нацагентства Азербайджана по разминированию территорий - Указ

Политика Материалы 21 января 2023 16:12 (UTC +04:00)
Увеличен размер уставного фонда Нацагентства Азербайджана по разминированию территорий - Указ

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БАКУ /Trend/ - Увеличен размер уставного фонда Национального агентства Азербайджанской Республики по разминированию территорий (ANAMA).

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, уставный фонд Агентства определен в размере 2 209 512,9 (два миллиона двести девять тысяч пятьсот двенадцать манатов девяносто гяпиков) манатов.

Отметим, что ранее первоначальный уставный фонд Агентства составлял 100 000 (сто тысяч) манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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