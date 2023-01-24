Цель Варданяна, выдающего себя за "патриота", на самом деле основана на бизнес-интересах – Эльшад Гасанов

БАКУ /Trend/ - Наше главное требование - положить конец разграблению наших природных ресурсов армянами и создать условия для проведения мониторинга на этих территориях.

Об этом сообщил во вторник Trend политолог Эльшад Гасанов.

"Уже несколько дней азербайджанцы проводят акцию протеста на Лачинской дороге против разграбления армянами месторождений полезных ископаемых на наших землях.

Наше государство хотело провести мониторинг ущерба окружающей среде, нанесенного незаконной эксплуатацией этих месторождений, но столкнулось с препятствием. По этой причине акция протеста, организованная азербайджанскими экологами, представителями неправительственных организаций и активистами с 12 декабря прошлого года на Лачинской дороге, проходящей по территории города Шуша, продолжается и по сей день. Дорога не перекрыта. Напротив, в ходе акции все проезжающие в гуманитарных целях машины были беспрепятственно пропущены", - добавил он.

Гасанов отметил, что цель Варданяна, выдающего себя за "патриота", на самом деле основана на бизнес-интересах.

"Его главная цель - заработать деньги. В своих выступлениях он также говорит о милитаризации и реваншизме. Тем самым он ставит под угрозу мир в регионе и заключение мирного договора. Думаю, в ближайшее время Рубен Варданян будет вынужден уехать из Карабаха. Очевидно, что ему не рады в Карабахе, к тому же у него возникли проблемы с Араиком Арутуняном", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)