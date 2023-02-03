Азербайджан играет важную роль в энергообеспечении Европы - британский посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в энергообеспечении Европы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Фергуса Олда в соцсети.

"Британия является одним из основных партнеров Азербайджана в энергетической сфере. После начала российско-украинской войны Азербайджан, а также Южный газовый коридор играют важную роль в энергообеспечении Европы", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в Баку прошли 9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.