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По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 7 февраля 2023 15:44 (UTC +04:00)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает во вторник Trend, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, очередной самолет с гуманитарной помощью вылетел в Турцию.

Гуманитарный груз включает палатки, теплые одеяла, обогреватели и мобильный полевой госпиталь.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 432, раненых - 21 103 человека, разрушено 5 775 зданий. Более 8 000 человек были спасены из-под завалов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлен еще один самолет с помощью (ФОТО/ВИДЕО)
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