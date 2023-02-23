Госминистр Великобритании посетил Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Госминистр по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти посетил Аллею шехидов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на своей странице в Twitter.

"Мы с господином министром Лео Докерти посетили Аллею шехидов и почтили память тех, кто погиб в результате расправы советских войск над мирным населением 20 января 1990 года", - говорится в публикации.

Отметим, что госминистр по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти находится с визитом в Азербайджане с 22 февраля.

(Перевод: Фидан Мустафаева)