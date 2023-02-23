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Госминистр Великобритании посетил Аллею шехидов (ФОТО)

Политика Материалы 23 февраля 2023 10:53 (UTC +04:00)
Госминистр Великобритании посетил Аллею шехидов (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Госминистр по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти посетил Аллею шехидов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на своей странице в Twitter.

"Мы с господином министром Лео Докерти посетили Аллею шехидов и почтили память тех, кто погиб в результате расправы советских войск над мирным населением 20 января 1990 года", - говорится в публикации.

Отметим, что госминистр по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти находится с визитом в Азербайджане с 22 февраля.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Госминистр Великобритании посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Госминистр Великобритании посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Госминистр Великобритании посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Госминистр Великобритании посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Госминистр Великобритании посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Госминистр Великобритании посетил Аллею шехидов (ФОТО)
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