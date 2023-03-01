Гейдар Алиев лично допрашивал пилотов американского самолета, сбитого истребителями СССР, вылетевшими из Кюрдамира - Азер Гараев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев лично допрашивал пилотов американского самолета, сбитого истребителями СССР, вылетевшими из Кюрдамира.

Об этом, в частности, сказал в среду в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ветеран органов безопасности Азербайджана, почетный сотрудник СГБ, полковник Азер Гараев.

"В 1958 году американский самолет, нарушивший воздушные границы Азербайджанской ССР со стороны Ирана, был сбит истребителями СССР, вылетевшими из аэродрома в Кюрдамире. Самолет упал на территории Агдамского района. Из девяти членов экипажа четверо катапультировались и выжили. В то время Гейдар Алиев был назначен руководителем, направленной на место происшествия специальной оперативно-следственной группы Комитета государственной безопасности Азербайджана (КГБ)", - сказал Гараев.

По словам Азера Гараева, оперативная группа под руководством Гейдара Алиева доставила в Баку американских военных, в отношении которых проводились очень серьезные оперативно-следственные мероприятия.

"В результате расследования выяснилось, что самолет, потеряв пространственную ориентировку, нарушил границу и вторгся в воздушное пространство Азербайджана. От американских военных был получен большой объем важной для того времени секретной информации. Следственно-оперативные действия и профессионализм Гейдара Алиева были высоко оценены центральными властями СССР", - сказал Гараев.

Гараев отметил, что за время работы в органах безопасности великий лидер провел большое количество уникальных операций.

"Гейдар Алиев поднялся до должности председателя органов спецслужб благодаря своей требовательности, профессионализму и высоким личным качествам. С самого начала моей работы в органах, я знакомился в архивах КГБ с оперативными работами, проводимыми Гейдаром Алиевым. Глядя на документы, я был поражен. Наряду с резолюциями, Гейдар Алиев четко обозначал конкретные цели и задачи оперативного плана. Сотрудники благодаря его резолюциям, согласно заданным и четко очерченным направлениям очень легко справлялись с поставленными целями операций. Деятельность Гейдара Алиева была большой школой и прекрасным образцом для каждого из нас",- добавил он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)