Мы постепенно восстанавливаем жизнь после пандемии - гендиректор ВОЗ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы постепенно восстанавливаем свою жизнь после пандемии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в видеообращении к участникам панельной сессии X Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что заражение заболеванием возникает не дома, а на рабочих местах, на улицах. По этой причине ВОЗ призывает все государства обратить на это внимание.

"Мы дали более 300 рекомендаций по COVID-19. Создан Фонд помощи в связи с пандемией COVID-19. Государства объединились и признали, что, здоровье - это право каждого, невзирая на финансовые возможности,",- сказал Гебреисус.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)