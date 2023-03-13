Тайная война Макрона против корсиканцев

БАКУ /Trend/ - Французские власти уже давно демонстрируют предвзятую позицию по отношению к Азербайджану. Сенат и Национальная Ассамблея неоднократно принимали антиазербайджанские резолюции. Также французские депутаты являются основными инициаторами резолюций, принятых в Европейском парламенте против Азербайджана. Политики страны во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном озвучивают резкие высказывания против Баку, а французские СМИ время от времени по заказу макроновской власти публикуют антиазербайджанские статьи. Государственные структуры Франции выступают больше в роли представителей армян, а не своих граждан.

Французские официальные лица, законодательный орган и СМИ страны на основе присылаемых Макроном тезисов заявляют, что Азербайджан "не уважает армянский народ и армянский язык", "не обеспечивает права карабахских армян", пытаются создать впечатление, что Азербайджан якобы "совершил" или "планирует совершить" "геноцид" армянских жителей Карабаха. При этом не представляется ни одного факта.

В отличие от Баку, Париж в настоящее время занят тем, что в небоевых условиях стирает из истории культуру и язык одногонарода.

Известно, что на днях суд Корсики запретил использование корсиканского языка в государственных учреждениях на этом острове. Этот язык больше не будет использоваться во время дебатов в Ассамблее Корсики. В качестве причины указывается, что использование корсиканского языка противоречит статье 2-й Конституции Франции. Это решение французских властей еще больше обострило отношения Парижа и сил, выступающих за независимость Корсики. И местные жители, и влиятельные корсиканские политики протестуют против решения использовать на острове только французский язык. Они заявляют, что такое решение центральной власти является дискриминационным и нарушает международное право. Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что Корсика всегда должна подчиняться Парижу, о независимости не может быть и речи.

Как видно, этнический и культурный террор против корсиканцев во Франции осуществляется на государственном уровне. Макрон начал необъявленную войну против корсиканцев. Официальный Париж не считается с правами корсиканцев внутри страны, зато вмешивается во внутренние дела Азербайджана, находящегося за тысячи километров от Франции. Какие ценности могут привнести в мир французские власти, которые запретили использовать язык, на котором говорят более 150 тысяч человек внутри страны? Естественно, никакие…

Франция, нарушая международные конвенции, ограничивает права корсиканцев, запрещая им даже говорить на родном языке. В отличие от этого далекого от демократии поведения Парижа, Азербайджан одинаково относится ко всем народам, проживающим на его территории. Он уважает их культурные права, право говорить на родном языке. И Франции следует многому научиться у Азербайджана в вопросе обеспечения прав этнических групп.