Азербайджан демонстрирует миру высокий образец мультикультурализма - Муса Сардар Челеби

БАКУ /Trend/ - Азербайджан демонстрирует миру высокий образец мультикультурализма.

Об этом сказал в среду в эксклюзивном интервью Trend президент Европейского тюркско-мусульманского союза, генеральный директор Азиатского центра стратегических исследований Муса Сардар Челеби.

"В Азербайджане всегда с уважением относятся к представителям других религий и их святыням", - сказал Челеби.

Говоря об оккупации азербайджанских земель, он сказал, что в Карабахе азербайджанцы были убиты армянами, изгнаны со своих земель, были осквернены мечети.

"После освобождения исконных азербайджанских земель от оккупации стали очевидны факты того, что совершали армяне на этих землях", - сказал Челеби.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)