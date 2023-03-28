Настало время совместного сосуществования - призыв представителей религиозных общин к армянским жителям Карабахского региона Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Представители мусульманской, еврейской, христианской общин еще раз призвали армянских жителей Карабахского региона Азербайджана к мирному сосуществованию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам в Губе заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

По его словам, на фоне процессов, происходящих в мире, углубления духовного кризиса особо отчетливо можно увидеть, что Азербайджан создал платформу, стратегию, модель для продвижения мира во всем мире. В ее создании особую активность проявили, сыграли особую роль все религиозные конфессии, общины, существующие в нашей стране.

Гейдаров добавил, что особую роль в достижении Азербайджаном победы в 44-дневной войне сыграли национальная и религиозная солидарность в нашей стране, толерантность, мультикультурные ценности. Главная задача, стоящая в настоящее время - сохранить, укрепить и передать эти ценности, национальное достояние новому поколению.

Он отметил, что представители неисламских религиозных общин и иностранные представители, прибывшие в нашу страну по их приглашению, посетили Губу накануне 105-й годовщины геноцида азербайджанцев. Во время этого визита представители мусульманской, еврейской, христианской общин еще раз призвали армянских жителей Карабахского региона Азербайджана к мирному сосуществованию в азербайджанском государстве, где толерантность, традиции мультикультурализма, совместное сосуществование являются неотъемлемой частью жизни.