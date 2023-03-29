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Нетаньяху поздравил главу МИД Азербайджана с открытием посольства в Израиле (ФОТО)

Политика Материалы 29 марта 2023 22:14 (UTC +04:00)
Нетаньяху поздравил главу МИД Азербайджана с открытием посольства в Израиле (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с открытием азербайджанского посольства в Израиле.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в публикации на странице в Twitter премьер-министра Израиля.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился сегодня с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и поздравил его с открытием посольства Азербайджана в Израиле и назначением первого посла его страны в Израиле", - говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе встречи Нетаньяху высоко оценил тесные связи двух стран. Стороны обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества в ряде областей.

Также были обсуждены общие вызовы региональной безопасности и угроза, которую Иран представляет для региональной стабильности.

Нетаньяху поздравил главу МИД Азербайджана с открытием посольства в Израиле (ФОТО)
Нетаньяху поздравил главу МИД Азербайджана с открытием посольства в Израиле (ФОТО)
Нетаньяху поздравил главу МИД Азербайджана с открытием посольства в Израиле (ФОТО)
Нетаньяху поздравил главу МИД Азербайджана с открытием посольства в Израиле (ФОТО)
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