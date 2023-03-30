Авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Перед полетами военные летчики отрабатывают летные навыки на самых современных тренажерах, до сведения экипажа доводятся правила безопасности, после чего выполняются практические полеты. На тренировках, проводимых в целях совершенствования боевых навыков, полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, задачи по взлету и посадке, сложному пилотажу и боевому маневрированию на различных высотах выполняются военными летчиками с высоким профессионализмом.