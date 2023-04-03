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Число жертв мин в Азербайджане вдвое превышает число жертв мин в целом по Кавказу – Хафиз Сафиханов

Политика Материалы 3 апреля 2023 12:19 (UTC +04:00)
Число жертв мин в Азербайджане вдвое превышает число жертв мин в целом по Кавказу – Хафиз Сафиханов

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Число жертв мин в Азербайджане вдвое превышает число жертв мин в целом по Кавказу.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на мероприятии под названием "Минный террор, совершенный Арменией", приуроченном 4 апреля Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, в офисе Агентства государственной поддержки НПО в Баку.

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