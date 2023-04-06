Новая эра турецкого автопрома: с Togg сбылась 60-летняя мечта Турции

БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет политическое, экономическое и военное влияние Турции в мире стремительно возросло. Турция уже является государством, которое влияет на глобальную политику, имеет свои позиции в разрешении международных конфликтов.

Также она является государством, формирующим свою военную промышленность, наращивающим силу военного влияния в странах региона. Турция добилась революционных успехов в мировой военной промышленности. Среди этих достижений мы можем указать беспилотные боевые машины, в том числе "Байрактар", "Аксунгур", "Акынджи" и "Кызылелма".

Примечательны и темпы экономического развития братской страны.

По данным Статистического управления Турции, экономика страны выросла на 11 процентов в 2021 году и на 9,1 процента в последнем квартале прошлого года. Экономика Турции выросла на 11 процентов по сравнению с 2020 годом. В 4 квартале периода октябрь-декабрь 2021 года темпы роста составили 9,1 процента. Естественно, что в основе всестороннего развития Турции лежит успешная внутренняя и внешняя политика, проводимая президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Ильхам Алиев 16 марта 2023 года на чрезвычайном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре обратил внимание на растущее влияние Турции под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана.

Цитата: "За последние 20 лет при лидерстве президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла большой и славный путь, завоевала авторитет в мире, превратилась в силовой центр. Сегодня в мире с Турцией считаются, ее уважают. Сейчас все в мире видят военную мощь Турции, ее большие успехи в области оборонной промышленности. Обеспечение в эти годы непрерывной стабильности в Турции, развитие страны являются важным условием для всего тюркского мира".

Новая эра в автомобильной промышленности Турции

Всестороннее развитие братской страны проявляется и в автомобильной промышленности. Например, Турция уже успела вписать свое имя в историю автомобильной промышленности как производитель электромобилей. В настоящее время в стране начато производство электромобиля Togg местного производства. Ознакомимся с историей завода по массовому производству Togg: фундамент завода, построенного в районе Гемлик в Бурсе, был заложен в 2020 году. Церемония открытия состоялась 29 октября 2022 года. В церемонии приняли участие ряд государственных чиновников Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. 2 ноября 2022 года Президент Ильхам Алиев позвонил турецкому лидеру и поздравил его с началом массового производства Togg.

Предприятие является глобальным технологическим брендом Турции, предоставляющим услуги в области мобильности.

Завод возник в результате совместных усилий 5 ведущих компаний страны - Anadolu Group (19%), BMC (19%), Root Group (19%), Turkcell (19%), Zorlu Holding (19 %) и TOBB (5%). На строительство объекта было потрачено более 1 миллиарда долларов. Всего в строительстве завода Togg приняли участие 9700 человек. На заводе есть много отделений, таких как сборочный центр, разработка прототипов, парк пользовательских испытаний. Если годовая производственная мощность предприятия достигнет 175 000 единиц, планируется обеспечить работой 4300 человек.

Говоря о целях завода, турецкий лидер сказал, что предприятие будет производить 175 тысяч автомобилей в год. А к 2030 году производство превысит 1 миллион. С начала марта начался процесс предварительного заказа моделиTogg T10Х. Продажа электромобиля вызвала большой интерес с первого дня. За первые 24 часа было получено 22 тысячи 150 заказов на модель Togg T10Х.

Особое внимание, уделяемое Азербайджаном Турции

3 апреля первый электромобиль модели Togg T10Х был представлен президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и его жене Амине Эрдоган, а второй - Президенту Ильхаму Алиеву 4 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи с вручением президенту Азербайджана электромобиля Togg.

Президент Турции написал в своей публикации: "Моему брату Ильхаму Алиеву вручена гордость Турции - Togg. Поздравляю. Да дозволит Всевышний использовать его в прекрасные дни, мой брат".

4 апреля Президент Ильхам Алиев, принимая министра промышленности и технологий Турции Мустафу Варанка, отметил, что в последние годы в братской стране производится высокотехнологичная продукция в сферах как оборонной, так и гражданской промышленности. Президент Азербайджана подчеркнул, что это стало возможным благодаря уму, таланту и труду турецкого народа при лидерстве Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отметил, что хорошим примером в этом отношении является и начало производства Togg.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава государства поделился в связи с этим публикацией в Twitter: "Благодарю, Дорогой Брат. Аминь! Togg является еще одним наглядным примером развития научно-промышленного потенциала братской Турции под Вашим лидерством".

Отметим, что эксперты оценивают производство Togg как реализацию 60-летней мечты Турции.