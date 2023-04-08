Азербайджан и Грузия как образец стратегического сотрудничество на благо широкого региона - к итогам визита премьер министра Гарибашвили в Габалу

БАКУ /Trend/ - Взаимные визиты на высоком уровне между Азербайджаном и Грузии уже давно приобрели регулярный характер. И это не случайно. Ведь обе страны, особенно сегодня, в эпоху конфликтов и разрозненности, понимают, что необходимо укреплять связи со своими ближайшими соседями. Поэтому визит премьер министра Грузии Ираклия Гарибашвили в город Габала, состоявшийся накануне, в очередной раз подтверждает нацеленность двух стран на углубление как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия на глобальной арене.

Азербайджан и Грузию, связанных многолетними братскими узами, теперь еще и объединяют многочисленные проекты в самых различных сферах экономики и социума. Однако, на фоне масштабного глобального кризиса, который привел к значительным переменам и изменениям в направлении энергетики и транспорта, Южный Кавказ, Грузия и Азербайджан в частности, приобрели колоссальное значение.

Выступая на совместной пресс конференции с премьер министром Грузии, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Грузия и Азербайджан – это страны, играющие сегодня важную роль для энергетической безопасности Европы.

"Эта роль постепенно растет. Конечно, дружеские отношения между нами и сотрудничество в этой сфере являются большим вкладом и в энергетическую безопасность Европы. Экспорт природного газа из Азербайджана в направлении Европы с каждым годом растет. В целом, в этом году Азербайджан экспортирует на мировые рынки 24,5 миллиарда кубометров газа, и эта цифра год от года растет", - сказал глава государства.

И, действительно, роль Грузии в этом смысле очень важна, ведь один из основных трубопроводов, Трансанатолийский трубопровод (TANAP), проходит именно через ее территорию, и увеличение его пропускной способности будет иметь первостепенное значение для увеличения поставок азербайджанского газа в Европу. Азербайджан также планирует увеличить экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Кроме того, планируется начать использовать нефтепровод Баку-Супса.

Одним из последних ключевых шагов, предпринятых Азербайджаном для реализации начала экспорта альтернативной электроэнергии в Европу, стало подписание "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии", к которому также присоединилась Грузия. Все эти шаги сыграют большую роль в укреплении энергобезопасности западных стран, именно благодаря совместным усилиям Азербайджана и Грузии.

Сотрудничество в различных транспортных проектах между двумя странами всегда являлось одним из основных направлений двусторонних отношений.

Азербайджан давно превратился в региональный траснпортный и логичтический хаб, именно благодаря которому страны Центральной Азии, к примеру, приобретают удобные маршруты для поставок своих товаров в Европу. Совместная работа Азербайджана и Грузии в этом направлении является вдвойне эффективной и приведет к тому, что прежние маршруты окончательно потеряют свою актуальность.

Премьер министр Гарибашвили на вчерашней пресс конференции в Габале отметил скоординированную работу двух стран в рамках Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ), более известного как Средний коридор, и заявил, что на ближайшее время поставлена цель устранить все препятствия и совместно развивать инфраструктуру.

"Известно, что Грузия также является надежной транзитной страной и транзитным партнером. Как отметил господин Президент, мы продолжаем эту деятельность и не останавливаемся. Как вы знаете, мы проложим электрический кабель по дну Черного моря, разрабатываем вопрос Срединного коридора. У нас есть огромный потенциал для транспортировки "зеленой" энергии в Европу, у которой большие перспективы. Это будущее. Обе страны будут больше инвестировать в эту область. Мы это тоже обсуждали", - сказал он.

Президент Ильхам Алиев в этом ключе отметил, что открываются большие возможности для перевозки новых грузов по Среднему коридору.

"Здесь должны решаться все административные вопросы, тарифная политика должна решаться с единой точки зрения, и в то же время должны предприниматься совместные усилия по привлечению и транспортировке грузов. Конечно, этот вопрос широко обсуждался сегодня и будет продолжать обсуждаться", - подчеркнул глава государства.

Азербайджан и Грузия это действительно пример не только добрососедских отношений, но и образец того, как две страны могут создать общую энергетическую и транспортную инфраструктуру, благодаря которой возможно извлекать выгоду не только им самим, но и помогать своим более далеким соседям. Смотря в будущее Президент Ильхам Алиев всегда уделял первостепенное значение развитию отношений со своими ближайшими соседями на благо широкого региона. Те совместные шаги, на которые нацелены обе наши страны, широко поспособствуют росту значимости всего южнокавказского региона в глобальном смысле.