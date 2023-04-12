Важен мир между Азербайджаном и Арменией - председатель ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Важен мир между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что произошедший вчера на армяно-азербайджанской границе вооруженный инцидент и другие подобные явления могут спровоцировать рост напряженности в регионе.

"Как только я приехал в Азербайджан, я узнал о столкновении, произошедшем на армяно-азербайджанской границе. Выражаю соболезнования семьям погибших. Такие события могут еще больше усугубить ситуацию. Мы предоставим все возможности, которые у нас есть, для диалога и коммуникаций", - сказал Османи.

Отметим, что 11 апреля примерно в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской армии в Лачинском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглы, Гасанов Эльшад Габиль оглы и Тагиев Сабухи Гюндуз оглы. В связи с вышеуказанными событиями, произошедшими во время очередной провокации армянской стороны, было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведены неотложные необходимые следственные действия.