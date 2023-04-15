Нападение на азербайджанский флаг неприемлемо - Джахит Багчи (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Нападение на азербайджанский флаг является неприемлемым.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, написал в Twitter посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Поведение, демонстрируемое Арменией в последние дни, пытки в отношении азербайджанского солдата, пересекшего границу, заблудившись в связи с погодными условиями, и нападение на азербайджанский флаг на открытии международных спортивных соревнований являются неприемлемыми. Мы осуждаем такое поведение Армении",- говорится в публикации.

Напомним, что вчера во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване против Азербайджана была совершена провокация. Арам Николян, являющийся дизайнером и стилистом, выбежал на сцену, взял азербайджанский флаг из рук знаменосца и сжег его на глазах у всех.

Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана ранее распространили совместное заявление, в котором говорится, что принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов из Еревана.