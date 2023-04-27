Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с пропагандой политики этнической ненависти в Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление с протестом против пропаганды политики этнической ненависти в Армении, сообщает в четверг Trend.

В заявлении говорится, что 25 апреля 2023 года в Армении произошел очередной случай, подтверждающий поддержку политики ненависти и террора на государственном уровне. Доказательством этого стало торжественное открытие в столице Армении в присутствии государственных чиновников памятника "в честь героев" террористической операции под названием "Немезида", осуществленной армянами в XX веке. Это "увековечивание" имен организаторов и исполнителей террористической операции, организовавших жестокие убийства азербайджанских и турецких дипломатов, государственных деятелей, еще раз продемонстрировало, что террор в Армении стал государственной политикой.

Как отметила омбудсмен, известно, что на международном уровне широко пропагандируется практика признания государствами прошлых ошибок в целях предупреждения повторения правонарушений и восстановления доверия. Армянская сторона, напротив, продолжает наращивать напряженность в регионе, предпринимая шаги, противоречащие достижению перемирия. Ранее в Армении был воздвигнут памятник также "в честь" Гарегина Нжде, который был сторонником нацизма, основоположником идеологии превосходства армян и ненависти к тюркам.

В заявлении говорится, что тяжелые последствия многолетней пропаганды этнической ненависти на государственном уровне в Армении проявляются в последние дни бесчеловечным обращением с пленным азербайджанским солдатом, провокацией против Государственного флага Азербайджана на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, сожжением флагов Азербайджана и Турции в Ереване и на примере других подобных деяний. Все это свидетельствует о незаинтересованности правящих кругов Армении в мире. Армения, которая десятилетиями продолжает совершать преступления на почве ненависти к Азербайджану, также уклоняется от предоставления нашей стране точных карт мин, установленных ею на азербайджанских территориях, и в период после 10 ноября 2020 года по сегодняшний день жертвами минного террора Армении стали около 300 человек. Вчера в направлении села Суговушан Тертерского района подорвался на мине, получив тяжелые ранения, еще один человек - сотрудник Международного фонда евразийской прессы. Мы серьезно обеспокоены тем, что международное сообщество не высказывает твердой позиции в отношении этих случаев, которые являются явным свидетельством пренебрежения к правам людей на жизнь и охрану здоровья. Тем самым Армения, совершившая многочисленные террористические акты против Азербайджана, продолжает совершать свои провокации. Как азербайджанский омбудсмен еще раз обращаюсь к международной общественности, и руководствуясь высшей целью обеспечения прав человека, призываю проявить жесткую позицию в отношении совершающей эти преступления Армении, говорится в заявлении.