Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи с гибелью гражданских лиц в результате разрыва мины в Тертере

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к мировой общественности в связи с фактом гибели гражданских лиц в результате разрыва мины, произошедшего в Тертере.

Об этом сообщили Trend в субботу в аппарата Омбудсмена.

"Минный террор и политика ненависти к азербайджанцам, проводимая Арменией на государственном уровне, приводят к убийствам невинных людей. С глубоким сожалением сообщаю, что в результате разрыва мины, произошедшего 28 апреля текущего года на территории села Талыш Тертерского района, погибли три гражданских лица. Да упокоит Всевышний души наших соотечественников, ставших жертвами очередного акта минного террора Армении, выражаю глубокие соболезнования их родным и близким. Армения в течение почти 30-летнего периода, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, установила на азербайджанских землях сотни тысяч мин. За период после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года жертвами мин стали около 300 человек, 54 из которых погибли. Но, несмотря на все это, Армения не только уклоняется от предоставления точных карт мин, которые она установила на наших территориях, но и продолжает посредством диверсионных групп загрязнять минами наши освобожденные от оккупации территории.

Обнаружение противотанковых и противопехотных мин производства Армении 2021 года в ходе расследования недавних минных инцидентов является еще одним доказательством продолжения Арменией политики провокаций в послевоенный период. Отсутствие серьезного влияния мирового сообщества и соответствующих международных организаций на Армению в связи с минным террором в последнее время приводит к тому, что ее провокационные, противоречащие международному гуманитарному праву действия в регионе приобретают интенсивный характер. Несмотря на неоднократные требования, нашей стране до сих пор не предоставлены точные минные карты, что в конечном итоге приводит к разрывам мин и многочисленным жертвам, тяжелым травмам и инвалидности людей. В связи с этим, еще раз обращаясь к мировому сообществу, призываю поддержать требование нашей страны о предоставлении точных минных карт в целях ликвидации минного террора Армении, являющегося источником серьезной опасности для жизни и здоровья людей, и принять действенные меры против Армении, которая продолжает нарушать требования международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.