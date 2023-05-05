В Азербайджане началось голосование граждан Турции в связи с выборами в этой стране

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 9:00 для голосования открылся избирательный участок, созданный в посольстве Турции в Азербайджане в связи с президентскими и парламентскими выборами в этой стране.

Первым проголосовал посол Джахит Багчы, сообщает в пятницу Trend.

По информации посольства, вся подготовка, связанная с тем, чтобы граждане Турции, постоянно или временно проживающие в Азербайджане, могли проголосовать, завершена.

Напомним, что для того, чтобы граждане Турции могли проголосовать, 5-6-7 мая в Баку будет установлено 9 избирательных урн, в Гяндже - 3, в Нахчыване - 3, в общей сложности - 15 урн. Граждане Турции смогут проголосовать в эти дни с 9:00 до 21:00.