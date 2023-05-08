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Великий лидер Гейдар Алиев всегда проявлял высокую заботу о развитии медиа - Тахир Будагов

Политика Материалы 8 мая 2023 11:01 (UTC +04:00)
Великий лидер Гейдар Алиев всегда проявлял высокую заботу о развитии медиа - Тахир Будагов

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БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев всегда проявлял высокую заботу о развитии медиа страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель председателя - руководитель центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Тахир Будагов на конференции на тему "Политика общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере медиа и современные азербайджанские медиа", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и организованной Агентством развития медиа и Аудиовизуальным советом Азербайджана.

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