Азербайджанская делегация находится с визитом в Чанаггале

ЧАНАГГАЛА /Trend/ - Делегация представителей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), находящаяся с визитом в братской Турции, посетила Чанаггале, где провела встречу с губернатором Ильхами Акташем.

Как сообщает во вторник из Турции сотрудник Trend, на встрече присутствовали члены правления партии "Ени Азербайджан", ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Французско-Азербайджанского университета (UFAZ) Вазех Аскеров, депутаты Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов, Эльнур Аллахвердиев и председатель Сабунчинской районной организации ПЕА Араз Худаданов, а также представитель Партии справедливости и развития Турции Айнур Туна Яваш и другие официальные лица.

Приветствуя азербайджанскую делегацию, Ильхами Акташ выразил удовлетворение визитом делегации.

"Единство Турции и Азербайджана будет продолжаться и в будущем. Есть узы, которые связывают наши страны, наше братство является примером для всего мира", - сказал он.