Президент Ильхам Алиев: Отныне все будут решать технологии

БАКУ /Trend/ - Придавая большое значение современным технологиям, мы предприняли очень верные шаги, рассчитанные на развитие в Азербайджане высоких технологий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив, что развитие космической промышленности в Азербайджане имеет очень большой потенциал, и будущее будет развиваться именно в этом направлении, глава государства сказал: «Отныне все будут решать технологии. Мы должны завозить и применять эти технологии в Азербайджане, и в то же время должен быть создан такой мощный кадровый потенциал, чтобы мы сами стали авторами этих технологий».