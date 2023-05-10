Идеи азербайджанства составляли приоритет в политике великого лидера Гейдара Алиева - Азер Гараев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Идеи азербайджанства составляли приоритет в политике великого лидера Гейдара Алиева. Гейдар Алиев придавал большое значение национальным ценностям, национализации органов безопасности, уделял большое внимание азербайджанскому языку.

Об этом, в частности, сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ветеран органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что великий лидер в период работы заместителем председателя КГБ, а затем председателем этой структуры, спас жизнь десяткам, сотням представителей нашей молодежи, интеллигенции. Он добился наказания являвшихся представителями других национальностей лиц, совершивших преступления против азербайджанского народа в годы репрессий.

Азер Гараев добавил, что Гейдар Алиев в период работы начальником отдела контрразведки КГБ, защищая национальные интересы, даже поставил под угрозу свою карьеру.

"Когда Гейдар Алиев ознакомился с архивами, стало ясно, что составы "троек", принимавших эти несправедливые решения о расстрелах, ссылках представителей нашей интеллигенции, состояли в основном из армян. Гейдар Алиев выступил с предложением наказать этих лиц. Но каждый раз руководство высказывало Гейдару Алиеву замечания. Его даже отстранили от работы. Но позже он добился своего, и в отношении этих людей были возбуждены уголовные дела", - добавил Азер Гараев.

Он отметил, что в те годы великий лидер Гейдар Алиев спас жизнь десяткам молодых азербайджанцев.

"Группа молодых азербайджанцев, протестуя против того, что государственным языком является русский язык, создала комитет в связи с нарушением национального и расового равноправия. В комитете было представлено около 200 молодых людей. Эти молодые люди в основном приехали работать в Баку из сельских районов. Они занимались пропагандой азербайджанского языка. В то время такие действия рассматривались как антигосударственные и предусматривали уголовную ответственность. Деятельность комитета немедленно была взята под контроль КГБ, и эти молодые люди были привлечены к следствию. Надзор за уголовным делом осуществлял заместитель председателя КГБ Гейдар Алиев. Он ценой больших трудностей пытался защитить эту молодежь. Москва держала дело под контролем, требуя сурового наказания для этих молодых людей. Их могли либо поместить в больницу под видом психически больных, либо посадить в тюрьму на срок не менее десяти лет, либо же сослать. Во всех случаях жизни молодых людей могли быть разрушены. Гейдар Алиев в ходе следствия делал все, чтобы молодые люди были освобождены от ответственности, чтобы было доказано, что в их действиях нет состава преступления. С этой целью расследование было поручено азербайджанским следователям, поскольку эти молодые люди не знали русского языка, а их допрашивали до этого русскоязычные следователи. Азербайджанские следователи вели дело объективно, и под прямым влиянием Гейдара Алиева уголовное дело в конечном итоге было прекращено. Таким образом были спасены жизни десятков молодых людей. Все это показывает, насколько Гейдар Алиев был привязан к своему народу, молодежи, которая является нашим будущим, к нашим историческим корням", - отметил Азер Гараев.