100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева широко освещено в болгарской прессе

БАКУ /Trend/ - 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева было широко освещено в болгарской прессе.

Как сообщили в среду Trend в посольстве Азербайджана в Болгарии, на различных новостных сайтах страны была представлена информация о беспрецедентных заслугах основателя современного азербайджанского государства Гейдара Алиева перед азербайджанским государством и народом.

В статьях говорится, что Гейдар Алиев был гением государственного управления, обладавшим дальновидностью, богатым управленческим опытом и политической мудростью. Было отмечено, что благодаря всесторонним реформам, инициированным общенациональным лидером, независимый Азербайджан смог стать современным и динамично развивающимся сильным государством, энергетическая стратегия Гейдара Алиева не только способствовала процветанию Азербайджана, но и послужила основой для признания страны надежным партнером на международном уровне. Внутренняя политика Гейдара Алиева принесла стабильность Азербайджану, внешняя - много друзей и партнеров, и Болгария является одним из таких государств.