Армения пытается препятствовать мирным переговорам - Азай Керимов

БАКУ /Trend/ - Армения пытается препятствовать мирным переговорам, применив 18 мая боевые БПЛА по нескольким позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Об этом сказал в четверг Trend военный эксперт Азай Керимов.

Он отметил, что БПЛА Армении передают Франция и Иран.

"Как известно, несколько дней назад в Брюсселе прошли переговоры по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Но Армения, как всегда, в своем амплуа, продолжает совершает провокации с целью сорвать переговорный процесс", - сказал Керимов.

Он подчеркнул, что Армения всегда предпринимала подобные противоречивые шаги.

"Эта страна сначала идет на переговоры, а затем при поддержке иностранных сил пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, препятствовать мирным переговорам", - сказал Керимов.

Отметим, что 18 мая примерно в 07:15 вооруженные силы Армении применили боевые БПЛА по нескольким позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

При осмотре территории были обнаружены остатки сброшенных армянами посредством БПЛА самодельных снарядов, изготовленных кустарным способом.