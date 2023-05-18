Омбудсмен Азербайджана прокомментировала предвзятый отчет Госдепа США (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:25)

БАКУ /Trend/ - Информация, отраженная в очередном годовом отчете Государственного департамента США, является предвзятой, не отражая действительность.

Об этом сообщили в четверг Trend в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

"В связи с этим отчетом хотим довести до внимания, что заявления, предложения, жалобы задержанных или арестованных лиц, направляемые омбудсмену, отправляются своевременно и без какой-либо цензуры, в полном соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Омбудсмен всегда держит этот вопрос в центре внимания. Без каких-либо различий рассматриваются обращения всех лиц к омбудсмену, даются ответы на каждое обращение Кроме того, колл-центр омбудсмена "916" функционировал как успешный и эффективный механизм для немедленного и эффективного изучения жалоб как во время пандемии, так и после нее. Обращения задержанных лиц к их адвокатам и членам их семей бесплатны и доступны круглосуточно. Плановые и внеплановые проверки проводятся омбудсменом и членами Национальной превентивной группы в почти 250 учреждениях, без предварительного уведомления, проводятся встречи с задержанными. Посещения осуществляются на основе гибкого реагирования омбудсмена на запросы самих задержанных, их защитников или членов семьи, а также на информацию в СМИ и социальных сетях.

Новость обновляется