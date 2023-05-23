Объединяя Балтику и Каспий: Президент Ильхам Алиев прокладывает путь к евразийской интеграции

БАКУ /Trend/ - В глобальном контексте вопросы транспортной и энергетической взаимосвязанности приобрели первостепенное значение, если не сказать - наиболее критическое. Азербайджан в эти непростые времена фокусируется на укреплении своей логистической и транспортной инфраструктуры, одновременно находя новые подходы для обеспечения своей энергетической безопасности и поддержки своих партнеров. Дальновидная и всеобъемлющая политика Президента Ильхама Алиева привела к еще большему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и его европейскими партнерами за последние годы. Многочисленные визиты лиц высокого уровня и деловых делегаций из различных европейских стран еще больше укрепили узы сотрудничества.

Литва является одной из ведущих стран по активизации двустороннего сотрудничества с Азербайджаном. Две страны широко сотрудничают в различных областях, представляющих взаимный интерес, включая политику, экономику, культуру и дипломатию. Визит Президента Ильхама Алиева в Вильнюс 22 мая еще раз подтвердил общую приверженность обеих стран дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и расширению взаимодействия на глобальной арене.

В ходе совместной пресс-конференции с Президентом Гитанасом Науседой Президент Ильхам Алиев отметил растущее значение Литвы и Азербайджана как транспортных узлов своих регионов, отметив необходимость и целесообразность установления связи между регионами Каспийского и Балтийского морей.

"Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными узлами в нашем регионе. Поэтому нам необходимо обеспечить связь между регионами Каспийского и Балтийского морей. Считаю, что это возможно. Так как если мы посмотрим на энергетическую карту Европы, то увидим, что она кардинально изменилась в основном благодаря инициативам Азербайджана. Если посмотреть на нефтепроводы, газопроводы, то это совершенно новая ситуация. То же самое с транспортом: мы построили новые связи вместе с нашими соседями и партнерами. Мы вкладываем крупные средства в инфраструктуру морского порта Баку. Мы инвестируем в строительство большего количества судов, которые смогут перевозить больше грузов по Каспию. Поэтому я думаю, самое время для бизнес-сообществ оценить эту возможность и не опоздать с этим. Потому что, безусловно, эти огромные транспортные возможности, особенно в нынешней геополитической ситуации, создадут добавленную стоимость", - сказал глава государства.

Маршруты, проходящие через Азербайджан, становятся все более привлекательными благодаря усилиям страны по обеспечению оптимальных условий для безопасного и эффективного транзита. Обладая современной транспортной инфраструктурой, включая железные и шоссейные дороги, а также морские пути, Азербайджан обеспечивает значительную экономию средств и времени. Неудивительно, что в прошлом году объем транзита грузов через Азербайджан значительно увеличился - на более чем 75 процентов.

Расположенный на пересечении Среднего коридора и транспортного коридора Север-Юг, Азербайджан готов использовать многочисленные неоспоримые преимущества для укрепления своих транспортных и логистических возможностей и раскрытия возможностей в различных секторах. Примечательно, что был достигнут значительный прогресс в развитии как Среднего коридора, так и коридора Север-Юг, в рамках которых крупные проекты были успешно завершены.

В то же время в ходе совместной пресс-конференции с литовским коллегой Президент Ильхам Алиев подчеркнул многообещающие перспективы сотрудничества в области традиционных источников энергии, а также возобновляемых источников энергии между Азербайджаном и Литвой, отметив огромный потенциал ветроэнергетики в Балтийском и Каспийском морях.

"Обе страны обладают огромным потенциалом ветровой энергии в Балтийском и Каспийском морях. И этот вопрос стоит на повестке дня в обеих странах. В нашем случае, хотя мы и застраховали себя в вопросе обеспечения энергетической безопасности, но все же хотим сохранить больше природного газа для экспорта и использовать нашу природу — ветер и солнце — для производства электроэнергии. Особенно принимая во внимание, что в июле прошлого года Европейская комиссия и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере. На основе этого меморандума мы должны удвоить наши поставки природного газа в Европу до 2027 года. В 2021 году наши поставки природного газа в Европу составляли восемь миллиардов кубометров, в этом году этот показатель будет равен 12 миллиардам кубометров, а к 2027 году, я думаю, - 20 миллиардам кубометров, а я считаю, что это минимум, так как потенциал есть. Мы добываем больше природного газа из существующих месторождений. Очень скоро мы объявим о важной добыче на одном из крупных месторождений Каспия. А инвестиции в возобновляемые источники энергии позволят нам экономить природный газ для экспорта", - добавил глава государства.

И, действительно, перспективы объединения Балтики и Кавказа открывают многообещающие возможности для всех заинтересованных сторон в более широком регионе. Сближение Каспийского региона с Европой одновременно будет способствовать более тесному сотрудничеству со странами Центральной Азии и далее с Китаем. В быстро меняющемся мире, где изменились глобальные транспортные цепочки, ключевая роль Азербайджана как объединяющего звена между Востоком и Западом незаменима, и это понимают все в Европе. Подписание стратегических соглашений с европейскими партнерами в последние годы еще больше подчеркивает значение проводимой Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева политики. Значение Азербайджана как ключевого участника в регионе Южного Кавказа выходит за рамки его ближайших соседей, делая его важнейшим игроком на европейском континенте в целом.