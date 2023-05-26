Территории Азербайджана загрязнены около 1 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов - Хайди Кун

БАКУ /Trend/ - Территории Азербайджана загрязнены около 1 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала учредитель и глава международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кун в видеообращении к участникам международной конференции на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию" в Баку.

Она сказала, что в ходе своего визита в Азербайджан услышала истории людей, пострадавших от мин.

"Мы должны превратить заминированные территории в сады. Сегодня около 60 стран загрязнены почти 100 миллионами мин и неразорвавшихся боеприпасов. Азербайджан является одной из таких стран. Территории Азербайджана загрязнены около 1 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов. Мы должны объединиться и работать, чтобы очистить территории от мин и предотвратить установку новых", - сказала Кун.