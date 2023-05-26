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Разминирование не должно быть делом только пострадавших от мин стран - экс-президент Хорватии

Политика Материалы 26 мая 2023 14:33 (UTC +04:00)
Разминирование не должно быть делом только пострадавших от мин стран - экс-президент Хорватии

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Разминирование не должно быть обязанностью только стран, которые пострадали от мин.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал бывший Президент Хорватии Степан Месич на международной конференции "Борьба с минами - путь к Целям устойчивого развития" в Баку.

Он отметил, что другие страны, международное сообщество должны разделить ответственность в этом вопросе, помочь стране, пострадавшей от мин: "От мин серьезно страдают гражданские лица. Процесс разминирования в Хорватии все еще продолжается. И основная причина этого в том, что у нас нет карт минных полей. Разминирование не должно быть обязанностью только стран, которые пострадали от мин. Другие страны, международное сообщество, противоположная сторона должны разделить ответственность в этом вопросе, помочь стране, пострадавшей от мин, ставшей жертвой мин, в разминировании и строительстве. Мы несем ответственность перед будущими поколениями, поэтому мы должны не только заниматься разминированием и бороться с минами, но, самое главное, бороться за мир и сотрудничество, а не за войну и конфликт".

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