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Президент Ильхам Алиев: Представители Азербайджана, живущие в Израиле, играют важную роль в построении мостов между нашими странами

Политика Материалы 30 мая 2023 16:15 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Представители Азербайджана, живущие в Израиле, играют важную роль в построении мостов между нашими странами

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БАКУ /Trend/ - Представители Азербайджана, живущие в Израиле, играют важную роль в построении мостов между нашими странами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 30 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом заявлении для прессы.

Напомнив, что у нас многовековая история взаимодействия, дружбы, взаимной поддержки, глава государства отметил: «Как независимой стране Азербайджану всего 31 год, но у нас древняя история, и евреи в Азербайджане всегда были очень активной и видной частью и остаются таковой сегодня. Так что это так называемые культурные мосты между нашими странами, поэтому их вклад в наше двустороннее, стратегическое сотрудничество очень важен».

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