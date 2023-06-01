Следующая трехсторонняя встреча Президента Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Шарля Мишеля состоится в Брюсселе (ВИДЕО)

КИШИНЕВ /Trend/ - Следующая трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля состоится в Брюсселе 21 июля.

Как сообщает спецкор Trend, об этом сказал в четверг журналистам Шарль Мишель по итогам пятисторонней встречи Президента Ильхама Алиева, премьер-министра Никола Пашиняна, главы Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона в Молдове.

"У нас была возможность затронуть все темы, которые мы обсуждали в Брюсселе в мае. Мы обсудили вопросы связности, делимитацию границ, мирный договор. Эта встреча стала очень хорошей подготовкой к следующей встрече, которая состоится в Брюсселе 21 июля. Это означает, что мы упорно работаем и намерены поддерживать все позитивные усилия в направлении нормализации отношений.

Я также сообщил о намерении пригласить Президента Ильхама Алиева, премьер-министра Пашиняна, канцлера Шольца и президента Макрона на встречу на полях очередного саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Испании. Это означает, что мы сделаем все со стороны ЕС, чтобы помочь сделать возможным больший прогресс в направлении нормализации отношений", - сказал он.