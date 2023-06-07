Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан за последний период сыграл очень важную роль в энергетической сфере - Борис Тадич

Политика Материалы 7 июня 2023 16:29 (UTC +04:00)
Азербайджан за последний период сыграл очень важную роль в энергетической сфере - Борис Тадич

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

ШУША /Trend/ - За период после начала войны в Украине Азербайджан сыграл очень важную роль в энергетической сфере.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал экс-президент Сербии Борис Тадич во время выступления в Шуше на международном мероприятии на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

”Азербайджан является не только местным поставщиком энергии, но и занимает важное место в энергообеспечении Европы", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Шуше при организации Международного центра Низами Гянджеви проходит международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

В мероприятии принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств. Первый день двухдневного мероприятия пройдет в Шуше, а второй - в Гяндже.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости