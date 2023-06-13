Президент Ильхам Алиев: Уверен, что наши дружба, братство, будут, как всегда, на высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Я уверен, что и в предстоящие годы наша дружба и братские отношения, будут, как всегда, на высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Поздравляя членов нового турецкого правительства, глава государства подчеркнул: «Как всегда, наши встречи подводят итоги проделанной работы и в то же время составляют дорожную карту предстоящих дел. Уверен, что так будет и во время нынешнего визита».