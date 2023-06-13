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Президент Ильхам Алиев: Уверен, что наши дружба, братство, будут, как всегда, на высоком уровне

Политика Материалы 13 июня 2023 14:36 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что наши дружба, братство, будут, как всегда, на высоком уровне

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БАКУ /Trend/ - Я уверен, что и в предстоящие годы наша дружба и братские отношения, будут, как всегда, на высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Поздравляя членов нового турецкого правительства, глава государства подчеркнул: «Как всегда, наши встречи подводят итоги проделанной работы и в то же время составляют дорожную карту предстоящих дел. Уверен, что так будет и во время нынешнего визита».

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