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В этом году Великобритания передала первый миллион фунтов на поддержку разминирования в Азербайджане - посол

Политика Материалы 22 июня 2023 19:38 (UTC +04:00)
В этом году Великобритания передала первый миллион фунтов на поддержку разминирования в Азербайджане - посол

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БАКУ /Trend/ - В этом году мы передали первый миллион фунтов британской поддержки на разминирование на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на мероприятии, посвященном национальному празднику Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дню рождения Короля Чарльза III.

"А в этом году впервые 22 представителя Вооруженных сил Азербайджана прошли обучение у британских инструкторов по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Также в этом году началась работа в рамках первого трехстороннего партнерства с Таможней Азербайджана и Таможенной службой Турции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков через международные границы", - сказал он.

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