Мы благодарны Азербайджану за обещание помочь восстановлению города Ирпень - посол Великобритании

БАКУ /Trend/ - Мы благодарны Азербайджану за обещание помочь восстановлению города Ирпень.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на мероприятии, посвященном национальному празднику Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дню рождения Короля Чарльза III.

"Я также рад участию министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в конференции в Лондоне по восстановлению Украины", - сказал он.

Кроме того, посол поприветствовал встречу Президента Ильхама Алиева и Президента Володимира Зеленского в Кишиневе в этом месяце.